Malore mentre nuota in mare: turista muore poco dopo in spiaggia

Ancora una tragedia al mare: questa volta a Budoni, sulla costa est della Sardegna, vicino a San Teodoro. Un uomo si è sentito male ed è morto mentre nuotava poco distante dalla spiaggia.

UOMO MORTO A BUDONI

Quello che sarebbe dovuto essere un tranquillo pomeriggio in spiaggia durante un periodo vacanziero si è trasformato in una tragedia. Nella spiaggia di Budoni, a Sa Capannizza, un uomo di 65 anni, secondo cause da accertare, intorno alle 17 di ieri, ha avuto un malore ed è annegato. Il turista era ancora vivo quando è stato estratto dall’acqua, ma i tentativi di rianimarlo, durati circa un’ora, si sono rivelati vani, nonostante il tempestivo soccorso, e l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è spirato tra le braccia dei soccorritori.

