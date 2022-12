Vattimo, sospese le nozze con Caminada: il futuro marito a processo, l'accusa è di «circonvenzione di incapace»

I dubbi e le indagini, così alla fine sono state sospese le nozze di Gianni Vattimo, 86 enne filosofo torinese, con il suo assistente di 38 anni, Simone Caminada, previste a Vimercate (Monza), per ordine della Procura di Torino. Il futuro marito di Vattimo infatti, è a processo in Piemonte con l'accusa di circonvenzione di incapace. Secondo la procura torinese, avrebbe raggirato il partner per poter avere accesso al suo patrimonio. A celebrare le nozze avrebbe dovuto essere Roberto Rampi, ex senatore Pd. Le celebrazioni sono state bloccate quando, durante una verifica da parte dell'Anagrafe vimercatese, accertamenti consuete per ogni unione, è venuto fuori il procedimento penale a carico del futuro sposo. A quel punto gli uffici amministrativi hanno avvisato il Comune di Vimercate, che ha contattato la Procura di Torino. Il 13 dicembre, in occasione dell'udienza del processo a carico del 38 enne, il magistrato ha chiesto la sospensione delle nozze, in attesa della sentenza, richiesta poi inviata al Comune di Vimercate.

E' stata la vicesindaca di Vimercate Mariasole Mascia a seguire personalmente la vicenda di Gianni Vattimo, che avrebbe dovuto convolare a nozze nelle prossime settimane con il compagno, Simone Caminada, brasiliano, il quale però è imputato a processo per circonvenzione di incapace a Torino, città natale del noto filosofo. «Ho comunicato quanto appreso dall'ufficio Anagrafe alla Procura di Torino, e il pubblico ministero mi ha chiesto di sospendere le nozze in attesa della sentenza», ha detto all'Ansa il vicesindaco di Vimercate Mariasole Mascia, «e quindi abbiamo provveduto al congelamento dell'iter matrimoniale». Secondo l'ex senatore Roberto Rampi, che avrebbe dovuto celebrare le nozze, «Gianni non è affatto una persona incapace di intendere e volere», e di Caminada pensa che sia stata «una persona con cui lui ha ripreso a viaggiare nel mondo, a fare attività filosofica, una persona intelligente e preparata» e che non ha mai «isolato Gianni».

Rampi poi ha aggiunto: «mi considero un discepolo dal punto di vista filosofico, feci campagna elettorale per lui quando si candidò alle europee, abbiamo un rapporto da anni, sono stato a trovarlo recentemente a Torino, dove mi hanno chiesto se volessi celebrare la loro unione civile». Secondo Rampi «prima dell'arrivo di Simone, Gianni aveva diverse persone che beneficiavano della sua generosità, lui lo ha aiutato a rimettere ordine nella gestione economiche, e probabilmente si è fatto dei nemici».