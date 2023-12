Venaria, auto investe donna in carrozzina mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali

A Venaria un'anziana in carrozzina elettrica è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. La donna è caduta a terra a seguito dell'impatto. Gli agenti della polizia locale e il personale del 118 sono intervenuti, trasportando la donna all'ospedale Maria Vittoria di Torino, ma le sue condizioni non sono gravi. La polizia locale condurrà un'indagine per verificare se la pensionata stava attraversando sulle strisce pedonali o meno.