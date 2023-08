Tennis in carrozzina, trionfo per il napoletano Migliaccio

Lo sport campano brilla anche nel wheelchair, il tennis in carrozzina, dotato di un vero e proprio circuito di tornei in Italia e nel mondo. Il napoletano Alessandro Migliaccio ha conquistato il prestigioso Master di Tennis Trophy, il tour nazionale concluso con le finali a Roma, promosso e organizzato da FITP e Kinder. Migliaccio ha battuto in finale Lorenzo Politanò 6-2 7-5 e in semifinale Diego Boaglio 6-1 6-0, confermandosi uno dei migliori giocatori di wheelchair in Italia, sia nella categoria juniores sia tra gli assoluti. Il tennista napoletano, diciotto anni quest’anno e che a luglio si è preparato intensamente all’Accademia Tennis Napoli, aveva già vinto il Master Tennis Trophy Joy of moving nel 2019 e vanta numerosi partecipazioni a tornei internazionali ITF.



A Roma si sono giocati anche i Master delle categorie giovanili di Tennis Trophy che hanno riservato due terzi posti, due medaglie di bronzo per la Campania.

Li hanno conquistati Donato Cerrone del Tennis Battipaglia-Eboli nella categoria Under 16 e Maria Chiara Forgione dell’Olimpia Tennis Irpinia nell’Under 12. Due risultati importanti, ottenuti in tabelloni da oltre cento rappresentanti e contro alcuni dei ragazzi più forti d’Italia delle varie categorie giovanili assolute. Un ottimo bilancio finale, quindi, sia per la vittoria nel wheelchair di Migliaccio sia per i due terzi posti giovanili, nel circuito ideato dalla napoletana ed ex numero 1 d’Italia Rita Grande e che è oggi il tour più popolare d’Italia.