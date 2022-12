Venezia, urta per sbaglio un giovane, lui lo massacra di botte: muore 67enne. Arrestato l'aggressore di 26 anni

È morto Paolo Marangon, il 67enne picchiato da un bullo sulle scale di un condominio a Sottomarina di Chioggia dopo un banale diverbio.

L'uomo, che lottava per la vita, si è spento nella tarda serata di ieri all'ospedale all'Angelo di Mestre (Venezia) dove era stato ricoverato dopo l'aggressione.

Gli schiaffi, poi la caduta

La vittima era caduta a terra e aveva battuto il capo dopo aver ricevuto alcuni schiaffi da un 26enne, ora in stato di fermo. Ieri sera, accertata l'impossibilità di una ripresa del paziente, i medici avevano deciso di staccare le macchine che lo tenevano in vita, iniziando il periodo di osservazione per decretare la morte cerebrale, sopraggiunta in tarda serata.