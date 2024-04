Colti da un malore fatale, in due trovati morti a casa: è emergenza solitudine

CHIOGGIA - Due morti in tre giorni a causa delle difficili condizioni personali in cui vivevano: non "soli" in assoluto ma, di fatto, isolati in se stessi, incapaci di reagire ad un qualche tipo di difficoltà.

SOCCORSI

Ieri mattina, in un appartamento di viale Ionio, è stato trovato il corpo senza vita di Gabriele Barcheri 65 anni, pensionato. Era sul divano di casa dove, probabilmente, si era appisolato o steso a seguito di un malore che l'ha ucciso prima che potesse chiedere aiuto. Il fatto deve essere avvenuto nei due o tre giorni precedenti, perché questo sarebbe il periodo durante il quale le sue due sorelle non lo avevano sentito, quando, ieri mattina, temendo per lui, hanno lanciato l'allarme. L'abitazione, al secondo piano di un condominio, era chiusa dall'interno, per cui sono stati chiamati i vigili del fuoco che, accedendo da un terrazzo, hanno aperto la porta ai sanitari e ai carabinieri. Nessun tentativo di rianimazione, poiché era evidente la morte era sopravvenuta da qualche tempo. La casa era pulita e in ordine ma lui, dice qualche conoscente, «preferiva starsene per conto suo».

FOSSETTA

Giovedì, invece, a essere trovato morto, era stato Roberto Pagan, 51 anni.