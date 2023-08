Roma, 400 vespe Orientalis a pochi passi da piazza San Pietro. Nell’abitazione una bimba di 15 mesi: «Sorpresi al rientro dalle vacanze»

Le segnalazioni proseguono senza sosta: i nidi di Vespa Orientalis stanno invadendo diversi quartieri della Capitale. Da Monteverde, dove un anno fa, venne scoperta la prima colonia, al Centro fino alla periferia. L’emergenza sembra non conoscere ( almeno per il momento ) una fine mentre i residenti sono sempre più terrorizzati per la presenza di sciami e probabili attacchi con effetti devastanti per la loro salute. L’ultimo nido è stato ritrovato in un’abitazione a due passi dal colonnato di San Pietro. Una coppia con una bimba di 15 mesi preoccupata per la loro incolumità: «Siamo partiti per le vacanze agli inizi di luglio e abbiamo notato qualche vespa girare, ma non pensavamo che sarebbe potuto diventare un nido così enorme», racconta Marta al Messaggero. «Circa 400 individui (vespe ndr) che sarebbero arrivati a 1.000 nel giro di poco tempo. È il periodo di maggior pericolosità perché questi imenotteri sono irascibili e determinati nel difendere la loro prole», spiega l’esperto zoofilo Andrea Lunerti.

LA SEGNALAZIONE

Seppur con un netto ritardo causato dalle piogge, le Orientalis sono ritornate nella Capitale già dalla fine di giugno scorso.

Tanti i casi segnalati e gli interventi effettuati per mettere in sicurezza diversi appartamenti. L’ultimo arriva da un'abitazione a pochi passi dal colonnato di Piazza San Pietro dove vive una coppia con la loro bimba di 15 mesi. «Siamo partiti agli inizi di luglio e già avevamo notato qualche vespa. Tre giorni fa, al rientro, ci siamo resi conto che gli insetti erano aumentati e abbiamo chiesto immediatamente aiuto a un esperto», il racconto di Marta. Gli imenotteri avevano nidificato nel tubo di scarico della calda interna: «circa 400 individui che sarebbero diventati 1.000 nel giro di poco», sottolinea l’esperto Lunerti.

La preoccupazione per mamma Marta e papà Leo era davvero alta, soprattutto per la piccola Ginevra, la loro bimba di 15 mesi. Cinque i favi rimossi mentre per gli insetti è stato necessario neutralizzarli e l’appartamento messo in completa sicurezza. «Un nido davvero enorme: i favi lunghi come stringhe in uno spazio stretto, all’interno alcune celle dove erano ubicate le Regine», specifica Lunerti. «E’ il periodo di maggiore intensità e queste vespe sono molto irascibili e determinate nel proteggere l’atto finale del loro ciclo vitale».

I CONSIGLI DELL’ESPERTO

Le vespe sono solite nidificare all’interno di una tapparella, negli avvolgibili oppure nelle intercapedini, ma come dobbiamo comportarci in caso di avvistamento di un nido? «Non avviciniamoci e nemmeno improvvisiamoci sterminatori di insetti perché potremmo rischiare di essere punti e, nel caso di soggetti allergici, con conseguenze pericolose per la salute». «Affidarsi sempre - ricorda l'etologo - alle persone competenti ed esperte e, soprattutto, non ricorrere ( come è accaduto in passato) a metodi “fai da te”: dagli spray ai materiali infiammabili che possono essere fortemente tossici per le persone oltre a scatenare incendi gravi».