Sorrento, truffa anziana con la tecnica del finto corriere: arrestato 45enne

A Sorrento, Gaetano Conte, 45enne di grumo Nevano già noto alle forze dell’ordine ha organizzato una truffa in danno di una 78enne. L’uomo, entrato in casa della donna, grazie alle tecnica del finto corrieere ha ricevuto 700 euro in contati e alcuni gioielli.

La consegna è avvenuta dopo che il 45enne ha coinvolto la figlia della donna. Proprio in quel momento, la più giovane è entrata in casa e nel tentativo di fermare la truffa è stata spintonata peer terra. L’uomo è fuggito a piedi nel centro di Sorrento.

Un un agente della polizia locale lo ha bloccato avviando una colluttazione. Raggiunto poi dai carabinieri, l'uomo è stato arrestato. Deve rispondere di truffa aggravata e rapina impropria. La donna aggredita è stata medicata da personale medico, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Denaro e gioielli sono stati restituiti alla legittima proprietaria.