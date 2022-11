«Violentato da un prete per 9 anni»: la denuncia choc di un 21enne

Un giovane di 21 anni ha presentato una denuncia per violenza sessuale alla polizia di Siracusa, nei confronti di un prete di Francofonte nell'Ennese che avrebbe abusato di lui. Il ragazzo ha puntato il dito contro il sacerdote che avrebbe abusato di lui dall'età di 9 anni fino ai 18 anni. La segnalazione dei presunti abusi è stata fatta anche alla curia e l'arcivescovo, monsignor Francesco Lomanto, ha avviato un'indagine e informato il Dicastero della Dottrina della Fede.

La ricostruzione

Secondo quanto raccolto, il 21enne si sarebbe rivolto all'arcivescovo di Siracusa perché originario, come il prete accusato, di Francofonte. «Quando l'arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto, ha ricevuto la denuncia ha immediatamente avviato, agendo per delega, un procedimento penale canonico nei confronti del prete. Il sacerdote, adesso in pensione, è residente nella Diocesi di Siracusa senza alcun incarico. Lo scorso 31 ottobre il vescovo di Piana degli Albanesi ha già adottato nei suoi confronti un provvedimento di interdizione dall'esercizio pubblico del ministero», spiega una nota della curia.