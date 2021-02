Alla guida del Suv vola nel burrone profondo 70 metri: morta insegnante di 50 anni

Tragedia a Celano (L'Aquila): una donna di 50 anni, Silvia Prosia, insegnante, è precipitata con l’auto dalla Montagnola, e precisamente a Colle Felicetta. Un volo nel buttone di circa 70 metri mentre era alla guida della vettura. Pare non siano stati rilevati segni di frenata.

La donna «era uscita di casa la mattina presto e aveva salutato la figlia di 17 anni e il marito, un odontotecnico del luogo, ma a pranzo non aveva fatto ritorno» così raccontano i vicini. I familiari si sono allarmati e si sono messi alla ricerca. Sapevano che spesso andava verso Colle Felicetta per fare lunghe passeggiate. Verso le 14 hanno avvistato la sua auto nel burrone e è scattato l’allarme.



«Il piccolo suv era irriconoscibile, completamente schiacciato e dentro il corpo della donna» ha raccontato un soccorritore. Complicati i soccorsi per recuperare il corpo della 50enne: squadre dei Vigili del Fuoco di Avezzano e volontari della Protezione civile hanno dovuto raggiungere la vettura per consentire il recupero della salma e la messa in sicurezza dell’area. Un intervento che ha coinvolto anche i carabinieri, la polizia locale e il soccorso sanitario del 118. I carabinieri e la polizia locale hanno effettuato i rilievi appunto per capire come sia avvenuto il tragico incidente.

Ultimo aggiornamento: 09:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA