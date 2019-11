Venezia, strada inghiottita dalla voragine: crollati 10 metri di strada a Cavallino-Treporti

Una voragine enorme si è aperta all'improvviso sulla strada a Cavallino-Treporti (Venezia): la carreggiata di via Pordelio è stata letteralmente inghiottita per 10 metri. Nessuno persona pare essere rimasta coinvolta, un vero miracolo che nessuno stesse transitando sulla via in quel momento.

L'intervento dei vigili del fuoco è scattato alle 13 di oggi, 26 novembre. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti la polizia locale e il personale tecnico del Comune.

