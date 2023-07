Zaki in Italia, il volo dall'Egitto atterrato a Malpensa: «È il giorno più importante della mia vita. Grazie al governo»

Patrick Zaki arriverà in Italia oggi, con volo di linea egiziano all'aeroporto di Malpensa. In serata terrà una conferenza stampa all'Università di Bologna con il rettore Molari e la professoressa Monticelli, coordinatrice del master seguito dall'attivista egiziano. La festa in piazza maggiore, d'intesa con il Comune di Bologna, è in programma la sera di domenica 30 luglio.