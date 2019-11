Abusi sessuali sui bambini all'asilo, la polizia contatta 100 famiglie. Arrestato un dipendente

asilo per bambini era un vero e proprio inferno. Oltre 100 famiglie sono state contattate dalla polizia a seguito di molteplici accuse di violenza sessuale in un asilo di Torquay, nel Devon in Inghilterra: gli inquirenti hanno riferito che uno dei dipendenti del Jack & Jill nursery, un ragazzo adolescente, è stato arrestato e incarcerato su cauzione. Un ruolo vitale nelle indagini potrebbe essere svolto dalle telecamere a circuito chiuso dell'istituto, secondo quanto scrive Unera un vero e proprio inferno. Oltre 100 famiglie sono state contattate dalla polizia a seguito di molteplici accuse di violenza sessuale in un asilo di Torquay, nel Devon in Inghilterra: gli inquirenti hanno riferito che uno dei dipendenti del, un ragazzo adolescente, è stato arrestato e incarcerato su cauzione. Un ruolo vitale nelle indagini potrebbe essere svolto dalle telecamere a circuito chiuso dell'istituto,

Le vittime sarebbero bambini in tenerissima età: le prime segnalazioni alla polizia sono arrivate il 29 luglio scorso, e nello stesso giorno il sospettato è stato arrestato. polizia, autorità locali e una commissione clinica stanno indagando sulle accuse di violenza sessuale: il commissario capo ispettore James Stock ha dichiarato che

«da quando abbiamo avuto le prime informazioni, è in corso un'indagine di polizia. Oltre 250 ore di immagini dalle telecamere sono state esaminate: un numero di bambini di età pari o superiore a 2 anni è stato identificato come potenziale vittima». Ora tutti i genitori dei bambini che hanno frequentato l'asilo sono stati contattati in relazione alle indagini.