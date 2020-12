Agente di polizia dell'Arizona adotta una bambina in difficoltà conosciuta durante il servizio

Quest'estate, Brian Zach, un tenente del dipartimento di polizia di Kingman e sua moglie Cierra, hanno adottato Kaila una bambina di 4 anni. Nel marzo 2018, Zach stava lavorando come sergente di pattuglia quando lui e i suoi uomini hanno ricevuto una chiamata per fare un sopralluogo nella residenza della minore.

APPROFONDIMENTI L'ADOZIONE Gay e single desidera essere padre e adotta 4 bimbi disabili LA STORIA Mamma e papà muoiono in 20 mesi: il paese intero adotta la... UNIONI CIVILI Roma, coppia di donne adotta una bimba: c'è l'ok del...

Kaila che ha subito degli abusi, nell'occasione del sopralluogo incontrò Zach con il quale fece amicizia. Quella notte «facemmo amicizia», ha raccontato l'uomo a Good Morning America. «Abbiamo colorato, abbiamo fatto uno spuntino... mi ha tenuto la mano», ha continuato Zach. «Una volta arrivati ​​i detective, l'hanno presa in braccio e l'hanno portata in ospedale». Zach, che è padre di altri due bambini, è tornato a casa dopo aver trascorso diverse ore con Kaila e ha detto a sua moglie che voleva adottarla.

Durante questo periodo, Kaila è stata curata per lesioni multiple a seguito di abusi fisici. Zach ha chiarito che quando il servizio di protezione dei bambini non è riuscito a trovare un collocamento immediato per Kaila, lui e Cierra sono intervenuti, offrendosi per tenerla con loro. «È arrivata con una tazza, una borsa di vestiti che non le stavano bene e basta», ha ricordato Zach. «Nel secondo giorno ha chiamato mia moglie mamma», ha aggiunto.

Il 18 agosto, 30 mesi dopo essere stata affidata alle loro cure, per volere della corte superiore della contea di Mohave a Lake Havasu Citygli gli Zachs hanno adottato ufficialmente Kaila. «Abbiamo vissuto ogni settimana senza sapere se sarebbe tornata dai suoi genitori biologici, o per quanto tempo l'avremmo tenuta», ha precisato Zach. «Il nostro obiettivo era amare e prenderci cura di questa bambina».

Il capo della polizia del dipartimento di polizia di Kingman, Rusty Cooper, ha dichiarato a Good Morning America «L'impegno del tenente Brian Zach per la sicurezza pubblica è esemplificato nel suo impegno e amore per Kaila. Sia Brian che sua moglie Cierra sono genitori fantastici», ha aggiunto Copper. «Siamo orgogliosi di Brian e grati che lui e la sua famiglia facciano parte del dipartimento di polizia di Kingman».

Zach ha raccontato, inoltre, che Kaila ama la scuola materna, gli animali, la danza e fingere di andare in vacanza nella sua scatola di cartone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA