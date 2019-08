Amazzonia, Bolsonaro invia l'esercito per domare gli incendi

rendendo le distanze dalle critiche al Brasile che arrivano da altri leader del G7, Donald Trump ha telefonato a Jair Bolsonaro per offrire aiuto in Amazzonia e ribadire la solidità dei rapporti con il presidente di estrema destra brasiliano. «Ho appena parlato con Jair Bolsonaro - ha twittato Trump prima di partire per il vertice del G7 in Francia - le nostre prospettive future di commercio sono molto eccitanti ed i nostri rapporti sono forti, forse più forti che mai. Gli ho detto - ha concluso - che se gli Stati Uniti possono aiutare con gli incendi in Amazzonia, noi siamo pronti a farlo».

Jair Bolsonaro ha ordinato l'invio dell'esercito per aiutare a domare gli incendi in Amazzonia . «Noi siamo un governo con tolleranza zero nei confronti del crimine e nel campo dell'ambiente non c'è differenza: noi agiremo in modo deciso per mettere sotto controllo gli incendi», ha detto, in un discorso televisivo, il presidente brasiliano che è stato duramente criticato per non aver protetto la foresta amazzonica.Intanto, p