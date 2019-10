Dramma al party in Argentina: calciatore precipita dal sesto piano e muore

Murió el futbolista argentino, Ezequiel Esperón, tras caer de un sexto piso https://t.co/6qyFquC7nn pic.twitter.com/yB1tpLQE0J — noticieroChaco (@noticierochaco) October 7, 2019

Martedì 8 Ottobre 2019, 13:20

Il calciatore argentino Ezequiel Esperón, 23 anni, è morto questa domenica a Buenos Aires dopo essere precipitato dal sesto piano di un condominio durante una festa tra amici.Secondo la stampa locale, Esperón era su una terrazza dell'edificio e si è appoggiato su una recinzione chiusa male, cadendo nel vuoto. Il calciatore è stato immediatamente portato in un ospedale da un mezzo di soccorso con lesioni multiple, ma è deceduto poco dopo a causa della gravità delle ferite riportate nella caduta.Esperón, che al momento era senza squadra, ha militato in diversi team, tra le quali C.A. All Boys de Argentina, Gremio de Porto Alegre e l'ultima l'Atlante F.C. de México.