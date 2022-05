Armi Nato in Ucraina, dai missili Stinger ai droni fantasma: gli armamenti forniti a Kiev da ogni Stato

L'Italia è pronta a schierare altri militari al confine con l'Ucraina: seicento soldati in Ungheria e Bulgaria, oltre ad armi tecnologiche come gli antidroni Guardian, i disturbatori di radar e i sistemi di difesa nei confronti di attacchi alle infrastrutture. Secondo la “delibera missione” che il Consiglio dei ministri approverà nei prossimi giorni per inviarla poi al Parlamento per la ratifica, sono questi gli aiuti principali che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati