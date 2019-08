Atleta paralimpico lascia la sedia a rotelle per salvare un gattino in difficoltà

Mercoledì 14 Agosto 2019, 15:59

Un atleta paralimpico della Malesia, Abu Fathiyyaturahma Menk Abdun Mujtahid, ha salvato un gattino in difficoltà nonostante fosse costretto su una sedia a rotelle. Un video pubblicato sui social mostra l'uomo che si lascia scivolare dalla sedia a rotelle e strisciando sull'erba di un prato riesce a mettere in salvo un gatto.Il cucciolo, infatti, era caduto in una fogna e, sebbene fosse riuscito a uscire dall'acqua, era troppo piccolo per arrampicarsi sulla parete del canale.Dopo una serie di sforzi, l'uomo, invece, è riuscito a raccogliere il gatto e ha indicargli la strada giusta.L'autore dell'impresa ha condiviso il video sul suo account Facebook, registrato da un altro atleta paralimpico, mentre si dirigevano verso il luogo dove si allenano. La sua pubblicazione è stata condivisa più di 1.200 volte e ha raccolto più di 2.400 reazioni.