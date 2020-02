Turisti inseguiti da una tigre, terrore nel parco nazionale

Nel parco nazionale dello stato di Chhattisgarh, India, alcuni turisti che transitavano nella zona su un veicolo hanno vissuti attimi di terrore, a causa della presenza di due tigri che alla loro vista hanno cominciato a rincorrere il loro mezzo con il proposito di attaccarlo. Il veicolo, infatti, si era avvicinato troppo agli animali, attirando l'attenzione di uno di loro, secondo quanto ha riferito la stampa locale.







I turisti, che si trovavano sul posto per un safari, hanno chiesto all'autista di accelerare e la tigre ha quasi raggiunto il veicolo. Successivamente, il conducente e la guida sono stati licenziati per aver ignorato i protocolli di sicurezza.



Intanto, le immagini del momento in cui la tigre si avvicina ai turisti sono state diffuse sui social network.



