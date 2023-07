Auckland, uomo entra in centro commerciale e comincia a sparare: 3 morti. Oggi cominciano i Mondiali di calcio femminile

Tre persone sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta di mattina presto (circa le 9 di sera in Italia) in un centro commerciale di Auckland, in Nuova Zelanda. Lo fa sapere la polizia neozelandese su Twitter. Il premier Chris Hipkins, intervenuto in conferenza stampa, ha escluso «rischi per la sicurezza nazionale». Secondo le prime informazioni, un 24enne armato munito di braccialetto elettronico è entrato in un cantiere, uccidendo due persone e ferendone sei, 3 delle quali in modo grave. Lo stesso aggressore è stato poi trovato morto.

Sparatoria in Nuova Zelanda

Il giovane, secondo i media locali, è entrato sparando poco dopo le 7 in un edificio in ristrutturazione nel centro commerciale Cbd, seminando il panico tra gli operai del cantiere. «Dopo aver raggiunto i livelli superiori dell'edificio, l'uomo si è rinchiuso all'interno del vano ascensore - ha riferito la polizia - e il nostro staff ha tentato di interagire con lui.

Tra i feriti c'è anche un agente di polizia, che è riuscito a raggiungere a piedi un'ambulanza con l'aiuto dei colleghi. Appena avvisata, la polizia ha circondato l'edificio e presidiato l'intera città invitando i residenti ad evitare l'area e rimanere in casa. In azione anche un elicottero. Poco dopo la stessa polizia e il premier Hipkins hanno rassicurato che si è trattato di un «episodio isolato» attribuibile a un solo aggressore e che è da escludersi ogni «rischio per la sicurezza nazionale».

Oggi cominciano i mondiali di calcio femminile

I Mondiali di calcio femminile oggi al via in Nuova Zelanda e Australia avranno luogo come previsto: lo ha detto il premier neozelandese Chris Hipkins nella conferenza stampa svolta dopo la sparatoria. L'episodio, che - ha precisato il premier - non costituisce alcun «rischio per la sicurezza nazionale», ha coinciso con la giornata di apertura della Coppa del Mondo femminile di calcio. La squadra nazionale degli Stati Uniti, che attualmente si trova ad Auckland, ha dichiarato in un comunicato che tutte le sue giocatrici e lo staff erano sani e salvi. Non risulta che alcuna giocatrice sia rimasta coinvolta nella sparatoria, avvenuta in un edificio in ristrutturazione di un centro commerciale.