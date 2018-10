Reidite, in Australia un rarissimo minerale

Giovedì 18 Ottobre 2018, 16:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Australia è stato ritrovato un minerale estremamente raro, chiamato reidite, che si forma dall'impatto di un meteorite con la crosta terrestre.La forza che si genera dall'impatto tra lo zircone, un minerale comune, e la crosta terrestre si trasforma in questa rarissima sostanza, che è stata trovata recentemente in Australia e solo altre sei volte in tutta la Terra.Nelle altre occasioni, il minerale era stato trovato negli Stati Uniti, in Germania, in Cina e in India.Questa volta, il minerale, che secondo il ricercatore Aaron Cavosie ha dimensioni microscopiche, è stato segnalato nell'antico cratere di Woodleigh, nei pressi della baia di Shark, come annunciato dalla stampa locale.