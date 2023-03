Autobus in corsa cade in un fosso, almeno 19 le vittime in Bangladesh

Un autobus in corsa che era appena uscito dall'autostrada e stava entrando nel centro abitato è caduto in un fosso, causando la morte di almento 19 persone. L'incidente, come riporta Reuters è avvenuto in Bangladesh. Il bilancio del sinitro è: 19 decessi e una dozzina di feriti.

Alcuni dei passeggeri sono in condizioni critiche, ha riferito Anowar Hossain, un agente di polizia di Shibchar, dove è avvenuto l'incidente. La città dista 80 km dalla capitale Dhaka.

L'autobus, che trasportava più di 40 passeggeri, è caduto per circa 9 metri in un fosso lungo la strada, ha raccontato Hossain.

Sembra che l'autista, deceduto, abbia perso il controllo del mezzo dopo lo scoppio di uno dei pneumatici dell'autobus. Tuttavia, è in corso di accertamento la dinamica dell'incidente.