Marito maltratta moglie, lei lo denuncia ma la Procura di Brescia lo assolve: «È la sua cultura»

Un magistrato della Procura di Brescia cui era affidato un caso di maltrattamenti in famiglia portati avanti per anni da un uomo di origine bengalese nei confronti della moglie, ha chiesto l'assoluzione del presunto colpevole, spiegando che «La compressione delle libertà morali e materiali della parte offesa da parte dell'imputato sono il frutto dell'impianto culturale e non della sua coscienza e volontà di annichilire e svilire la coniuge», scive il giudice.

Violenza donne, ecco cos'è il "codice rosso" approvato dal governo

«La disparità tra l'uomo e la donna è un portato della sua cultura che la medesima parte offesa aveva persino accettato in origine», si legge ancora. A scagliarsi contro queste parole è stata prima di tutto la moglie, vittima per anni di violenze, denunciate solo nel 2019: «Dove è la giustizia e la protezione tanto invocata per le donne tra l'altro incoraggiate a denunciare al primo schiaffo? Oppure il fatto che io sia una bengalese tra le tante, mi rende di meno valore dinanzi a questo pm?».

«Sono stata trattata da schiava, picchiata, umiliata. Costretta al totale annullamento con la costante minaccia di essere portata definitivamente in Bangladesh». La sentenza è prevista per ottobre e, intanto, la donna si è costituita parte civile contro il marito. «Aspetto con fiducia la sentenza perché non posso pensare e credere che in una nazione come l'Italia si possa permettere a chiunque di fare del male ad altri impunemente solo perché affezionato a una cultura nella quale la donna non conta nulla e l'uomo può su di lei tutto - questo lo sfogo della donna in un'intervista rilasciata al Giornale di Brescia - Ciò in Italia non può accadere», ha sottolineato.