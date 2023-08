Autobus con i tifosi del Corinthians si ribalta, sette le vittime

Un autobus che trasportava i tifosi del Corinthians si è ribaltato sull'autostrada Fernão Dias a Igarapé, Brasile. Il veicolo si stava dirigendo a Taubaté, San Paolo, dopo la partita tra Corinthians e Cruzeiro.

Dei 43 passeggeri, sette sono morti nell'incidente. Inizialmente, i vigili del fuoco hanno riferito che erano morte otto persone. L'informazione è stata poi corretta e il numero delle vittime è sceso a sette.

Secondo i vigili del fuoco di Minas Gerais, come riporta G1, i testimoni che erano sull'autobus hanno affermato che il veicolo non aveva freni.

Il grave sinistro è avvenuto sull'autostrada Fernão Dias, al KM 520, a Igarapé, nella Grande Belo Horizonte.

Il mezzo con i tifosi del Corinthians proveniente dalla capitale dello Stato di Minas Gerais e era diretto a Taubaté nello Stato di San Paolo, con 43 passeggeri a bordo.

Come riporta la stampa locale, i fan che erano sull'autobus hanno raccontato che l'autista ha gridato che il veicolo non aveva freni. Le informazioni sono state rilasciate dai vigili del fuoco di Minas Gerais. Al momento dell'incidente, quasi tutti i tifosi dormivano, ma alcuni si sono resi conto che il mezzo correva troppo. Così l'autista ha riferito che aveva perso i freni e l'autobus si è ribaltato.

I nomi delle vittime non sono stati ancora resi noti dalle autorità. L'autobus è stato noleggiato da una sottosede di Gaviões da Fiel do Vale do Paraíba, a San Paolo.