Bambina di 2 mesi trovata morta nel forno a microonde: la scoperta choc del vicino di casa

Orrore a in India, una bambina di due mesi è stata trovata morta in un forno a microonde a Delhi. Secondo quanto riferito dalla polizia che ha aperto un’indagine per omicidio, la causa della morte non è stata ancora accertata, ma sul corpicino non sarebbero stati trovati segni di ustioni. Si esclude perciò che la neonata sia stata “bruciata”, riporta l'Independent, rimane comunque la domanda su perché sia stata messa nel forno dove è stata trovata da un vicino di casa. A far partire le indagini sono stati i sanitari di un ospedale vicino alla zona di Chirag Dilli a sud di Delhi, che hanno informato la polizia del decesso.

I genitori della piccola sono stati interrogati subito. Il padre e lo zio della bimba gestiscono un piccolo negozio di alimentari al piano terra della casa. Secondo quanto riferito da Ndtv, la coppia, che ha anche un figlio di quattro anni, era sconvolta per la nascita della bambina.

Una conoscente avrebbe riferito che la madre era scioccata dalla nascita della bambina: «ha persino litigato con suo marito» ha detto. Dalle prime testimonianze raccolte, a dare l'allarme sono stati i vicini che hanno trovato la madre chiusa in casa. Nel terrore che fosse successo qualcosa sono entrati con la forza trovando la donna svenuta e il figlio lì vicino. Nessuna traccia però della neonata. E’ arrivata anche la nonna e in poco tempo la casa si è riempita di persone alla ricerca della bambina, trovata infine morta nel microonde. La polizia sta esaminando tutte le testimonianze e le prove. Finora, nessuno è stato arrestato.