Bimbo di 8 settimane ucciso dal padre ubriaco e geloso: «Usato come un bastone per picchiare la madre»

La tragica storia di una madre che ha rivissuto i terribili momenti in cui il suo partner - un uomo violento e senza scrupoli - hail lorodi otto settimane usando come se fosse un bastone per picchiarla., questo il nome dell'uomo ubriaco e folle di gelosia, irruppe nella casa di Samantha George a Merthyr, nel Galles del Sud, e attaccò lei e tre bambini. Afferrò per le gambe il figlio Bradley, di otto settimane, e lo usò come un bastone per colpire Samantha mentre cercava di alzarsi in piedi.Samantha, oggi 42enne, ha coraggiosamente raccontato a Wales Online come l'attacco nel novembre 1999 abbia distrutto la sua vita, e di come oggi stia rivivendo l'incubo alla vigilia della scarcerazione di Rees. La donna ha rivelato che dorme ogni notte con il cardigan di Bradley sotto il cuscino, estraendolo e baciandolo prima di addormentarsi.Bradley morì poche ore dopo l'attacco che si svolse mentre Samantha, allora ventiduenne, era con il piccolo Bradley, l'altro figlio di cinque anni e suo cugino di 10 anni. Rees - che era stato violento nei suoi confronti quando erano ancora insieme - è entrato in casa e li ha aggredito. Dopo aver usato Bradley per percuoterla, ha spiaccicato la testa del bambino contro i muri delle camere da letto, ha colpito il bambino di cinque anni con un ferro da stiro e ha perforato la faccia di Samantha.Il figlio maggiore di Samantha, che ora ha 25 anni, fu sottoposto a un intervento chirurgico per le sue ferite. Rees stava ancora attaccando Samantha quando arrivò la polizia, e gli ufficiali dovettero usare il gas per fermarlo. Rees si è dichiarato colpevole dell'omicidio di Bradley e fu condannato a almeno 20 anni di carcere.