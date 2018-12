Brasile, Bolsonaro e le nuove minacce di morte

Il presidente eletto del Brasile, Jair Bolsonaro, che lo scorso 6 settembre durante un comizio fu accoltellato allo stomaco da uno squilibrato, avrebbe ricevuto nuove minacce di morte: lo ha reso noto l'attuale ministro per la Sicurezza istituzionale, generale Sergio Etchegoyen, sottolineando che per questi motivi saranno adottate «misure speciali di sicurezza».

LA DICHIARAZIONE

«Posso dire che almeno quindici giorni fa ci sono state nuove minacce» nei confronti del capo di Stato, ha aggiunto Etchegoyen, secondo cui particolare «cautela» dovrà essere adottata il primo gennaio 2019, giorno della cerimonia in cui Bolsonaro si insedierà ufficialmente al governo.

Lunedì 3 Dicembre 2018, 20:15 - Ultimo aggiornamento: 03-12-2018 20:19

