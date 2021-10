Brasile, alla festa “Nossa Senhora” 4 pellegrini investiti e uccisi lungo la strada per il santuario

In Brasile, durante il tradizionale pellegrinaggio al Santuario di Nossa Senhora Aparecida, situato ad Aparecida, nell'entroterra dello Stato di San Paolo, almeno quattro pellegrini sono morti questo fine settimana in quattro differenti incidenti lungo l'autostrada Presidente Dutra, che collega Rio de Janeiro a San Paolo: lo rende noto Cnn Brasil. Il primo incidente è avvenuto nel tratto di Sao José dos Campos, dove sono stati travolti tre pellegrini. Uno di loro era un poliziotto militare di 47 anni che non è sopravvissuto all'impatto.

Altri due incidenti mortali si sono verificati ieri mattina, nella regione di Ca‡apava. In uno di essi, due donne sono state investite e una è morta. Nella stessa cittadina, uno dei pellegrini ha cercato riparo dalla pioggia sotto un camion parcheggiato. L'autista non l'ha visto ed è ripartito uccidendolo dopo averlo investito con le ruote.