Seattle, gru crolla sul Campus Google: 4 morti e 4 feriti

Una gru è crollata sul Campus Google di Seattle uccidendo quattro persone e ferendone altre 4. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, all'incrocio tra Mercer Street e Fairview Avenue. Il Dipartimento dei vigili del fuoco ha reso noto in una conferenza stampa che due delle quattro persone uccise erano operatori della gru e che gli altri due si trovavano all'interno di una delle auto su cui la gru è collassata.



La gru ha schiacciato cinque macchine e danneggiato un sesto veicolo. Quattro altre persone sono state subito soccorse e tre di loro - un uomo di 27 anni, una donna di 25 anni e una bambina di 4 mesi - sono stati portati in ospedale con ferite non gravi.

Domenica 28 Aprile 2019, 09:01 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2019 09:14

