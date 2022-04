Cerca su facebook la madre che l'ha abbandonata 36 anni fa, il post diventa virale

Una donna residente a Cubatão, San Paolo, Brasile, ha deciso di cercare sua madre, Ivanda Aparecida Tozatti, che l'ha abbandonata quando era ancora una bambina, 36 anni fa. La cuoca 40enne ha raccontato a g1 l'aspettativa di ritrovarla, postando questo suo desiderio sulla sua pagina Facebook, che è diventato virale sul web.

Il post ha generato una forte ripercussione in rete, raggiungendo in poco tempo oltre 57mila condivisioni. In un'intervista a g1, Elizabeth Tozatti ha affermato di essere rimasta sorpresa dalla portata che il suo post ha generato.

«Anche se non dovesse vederlo - il post -, qualcuno che conosce mia madre potrebbe leggerlo e riferirglielo. Le persone mi chiamano, mi mandano messaggi su Messenger e Whatsapp. L'affetto e l'incoraggiamento di persone che nemmeno mi conoscono è stato meraviglioso», ha dichiarato.

Ricorda la storia che le è stata raccontata per tutta la vita. «Mia madre si è separata da mio padre e se n'è andata quando avevo quattro anni. L'informazione che ho è che è andata a Curitiba nel 1985».

Dopo essere stata abbandonata dalla madre, la donna è stata cresciuta dal padre a Ivaiporã. Presto lui si è risposato e ha avuto altre due figlie. «La vita è andata avanti e sono cresciuta con loro», ha detto.

La cuoca racconta di aspettare il ritorno della madre da 36 anni e che, pur avendo sempre voluto scoprire chi è, non ha mai avuto il coraggio di continuare la sua ricerca. «Ora ho deciso di cercarla. Dato che non sapevo nemmeno da dove cominciare, ho postato sui social media l'unica foto che ho di lei».

«Non riesco a dormire e a mangiare correttamente. Passo la giornata a guardare il mio cellulare sperando di ricevere da un momento all'altro sue notizie». «A questo punto della mia vita, non ha più importanza conoscere i motivi che l'hanno fatta partire. Vorrei solo sapere qualcosa di lei, se è viva o morta, se sta bene. », ha scritto nel suo post su Facebook.



