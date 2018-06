Bimba di 15 mesi muore per un cerotto antidolorifico. Madre sotto choc: «L'ho uccisa»

Venerdì 29 Giugno 2018, 17:03 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2018 19:55

È stata trovata senza vita nel suo lettino a soli 15 mesi. Quanto accaduto alla piccola Amelia Cooper, di St Austelle, nel Regno Unito, ha lasciato senza parole la sua famiglia. La bimba sarebbe morta a causa di un'intossicazione da Fentanyl, noto analgesico oppioide sintetico, pur non essendone minimamente entrata a contatto, almeno così credevano i genitori.Ad uccidere la bimba è stata infatti una tragica disattenzione della mamma. La donna aveva applicato un certotto antidolorifico sotto il suo pigiama, ma forse abbracciando la piccola l'avrebbe accidentalmente fatta entrare a contatto con il farmaco. Non si conosce ancora bene la dinamica di come il cerotto possa essersi attaccato alla bambina, la polizia che sta conducendo le indagini sul caso, non è nemmeno ancora riuscita a trovare il farmaco.Sconvolta per l'accaduto la mamma: «Ho ucciso mia figlia», ha ripetuto più volte la donna, come riporta anche il Sun . Restano misteriose molte dinamiche del decesso, l'unica certezza sembra la causa: un'intossicazione da Fentanyl che ha comportato convulsioni e una drastica riduzione della pressione sanguigna. Pare che la dose nel corpo della piccina fosse tanto alta da poter uccidere addirittura un adulto.