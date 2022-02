Ucraina, scontri a Chernobyl: a rischio impianti scorie nucleari. Zelensky: «Dichiarazione di guerra a tutta l'Europa»

«I russi vogliono la centrale di Chernobyl. Il nostro esercito sta dando la vita per fermarli ed evitare una nuova tragedia come nel 1986. È una dichiarazione di guerra all'Europa». Il presidente ucraino Zelensky con un messaggio pubblicato su Twitter ha avvertito della nuova minaccia, ulteriore sviluppo della guerra scoppiata oggi.

Le forze della Russia sono entrate nella città, dove sono ancora presenti i resti della centrale nucleare andata a fuoco nel 1986. Gli eserciti russi e ucraini si stanno scontrando, ma al momento gli impianti nucleari sarebbero intatti. Si teme però per il disastro ambientale.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022