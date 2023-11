Cliente mette i propri capelli nel piatto per essere rimborsata dal ristorante, incastrata dalle telecamere di sorveglianza

Che il cliente abbia sempre ragione è probabilmente un mito da sfatare, soprattutto se si considerano episodi estremi come quello verificatosi nel pub "The Observatory" a Blackburn, nel Regno Unito. La scena che il proprietario si è trovato davanti visionando le immagini delle telecamere di sicurezza è stata inverosimile: una cliente si guarda intorno, approfitta di un momento di distrazione dei camerieri e infila volontariamente alcuni capelli nel piatto dove sta mangiando. Dopodiché, si lamenta ed esige un rimborso. Ma le precauzioni del proprietario hanno smascherato le cattive intenzioni della cliente in malafede.

La reazione del titolare

Tom Croft - il proprietario del pub - ha scoperto la truffa solo in seguito.

Ma inizialmente, alle lamentele della cliente circa la presenza di capelli nel cibo, non riusciva a capacitarsi di come fosse potuto accadere. I dipendenti - di questo era certo - rispettavano sempre le linee guida sulla sicurezza alimentare e niente del genere si era mai verificato nel suo locale.

Il video

Così ha deciso di dare un'occhiata alle telecamere di sorveglianza che aveva piazzato nel locale, e ha così smascherato il tranello. Croft ha confermato i suoi peggiori sospetti: i capelli dei suoi dipendenti erano perfettamente legati, ma la cliente aveva approfittato di un momento di distrazione per lasciar cadere i propri capelli sul piatto. "Ci sono persone che sono disposte a mettere a rischio la reputazione di un'azienda e i posti di lavoro del personale per un pasto da 15,88 dollari", ha dichiarato parlando con la testata Southwest News Service dopo l'accaduto. "Mi ha disgustato e mi ha fatto arrabbiare molto. Niente di simile è mai successo prima", ha proseguito Croft, aggiungendo: "I lavoratori del team di cucina potrebbero aver pensato che fosse colpa loro quando non avevano fatto assolutamente nulla di sbagliato".

Nonostante la truffa, Croft non ha intenzione di reclamare i soldi dal cliente truffatore. Il suo obiettivo è un altro: informare e sensibilizzare gli altri locali in modo che siano attenti a qualsiasi tipo di sospetto, in modo che nessuno subisca più un'esperienza simile.