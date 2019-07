Comico in arresto cardiaco sul palco: il pubblico crede sia una gag

Lunedì 22 Luglio 2019, 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un comico indiano, Manjunath Naidu di 36 anni, si è accosciato sul palco durante un'esibizione. Inizialmente, il pubblico ha pensato che quella scena fosse parte dello spettacolo. Quando dopo alcuni minuti si è reso conto di cosa stesse accadendo, sono stati chiamati i soccorsi, tuttavia per l'artista non c'è stato nulla da fare.Manjunath Naidu ha subito un arresto cardiaco ed è crollato davanti ai suoi spettatori durante un'esibizione in un hotel di Dubai.Il pubblico, pensando che fosse parte dello spettacolo, quando Naidu è caduto, ha iniziato a ridere, convinto che tutto fosse previsto. Tuttavia, quando, dopo alcuni minuti, l'umorista di 36 anni è rimasto immobile, lo staff dell'hotel si è adoperato per praticargli un massaggio cardiaco, in attesa dell'arrivo dei soccorsi.L'uomo, comumque, è deceduto poco dopo.