Congo, ucciso in un'imboscata il procuratore che indagava sulla morte di Attanasio e Iacovacci

Ancora sangue nella Repubblica democratica del Congo (Rdc): è stato infatti «ucciso in una imboscata il procuratore che indagava sulla morte del nostro ambasciatore, del carabiniere di scorta e del loro autista nel nord Kivu». Lo rende noto su Twitter GeopoliticalCenter, un gruppo di analisi strategica, militare, politica ed economica indipendente basato in Italia.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Attanasio, il rapporto degli 007: «Uccisi mentre stavano... CONGO Luca Attanasio, come è morto l'ambasciatore: uno dei colpi... ROMA L'ambasciatore Attanasio, la moglie Zakia: «Luca tradito da...

Congo: ucciso in una imboscata il procuratore che indagava sulla morte del nostro ambasciatore del carabiniere di scorta e del loro autista nel nord Kivu. Situazione molto particolare — GeopoliticalCenter (@GeopoliticalCen) March 4, 2021

Il procuratore, riportano i media congolesi, si chiamava Mwilanya Asani William ed è stato assassinato in un'imboscata nel territorio di Rutshuru, nel Nord Kivu. La notizia, secondo “Mnctv Congo”, è stata confermata in una nota delle forze armate, nella quale si attribuisce la responsabilità a militari ribelli del 3416esimo reggimento. L'emittente, tuttavia, non precisa se il procuratore stesse lavorando all'inchiesta sull'uccisione dell'ambasciatore Luca Attanasio e de carabiniere Vittorio Iacovacci.

Luca Attanasio, giallo sul viaggio a Goma. Kinshasa sapeva? Affermazioni e smentite

Attanasio, i funerali a Limbiate. I genitori: «Caro Luca, staremo vicini alle tue bimbe»

Attanasio e Iacovacci, raccoglimento e commozione alla Farnesina e nelle Ambasciate del mondo

Attanasio, la moglie Zakia: «Era un angelo, non un eroe» Giallo sulla conversione di Luca all'Islam

Ultimo aggiornamento: 12:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA