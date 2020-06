Coronavirus, a Broadway teatri chiusi almeno fino all'inizio del 2021

Ultimo aggiornamento: 17:57

La situazione drammatica legata all'emergenzanon si riflette solo sui piccoli teatri, ma anche su quelli più grandi e famosi in tutto il mondo. A, nel cuore di, le storicheresterannoalmeno Lo rende noto l'Independent : i responsabili di tutti i teatri di, infatti, hanno annunciato che effettueranno rimborsi o voucher per tutti gli spettacoli già acquistati e in programma dall'inizio del lockdown. Gli spettatori sono senza dubbio rimasti delusi, ma c'è una notizia ancora peggiore: la chiusura fino al gennaio 2021 potrebbe essere una previsione fin troppo ottimista. Molti esperti virologi ed epidemiologi negli Stati Uniti, alla luce dei nuovi focolai, hanno infatti avvertito: «Il rischio di nuove ondate è concreto, se non fronteggiamo i focolai sul nascere rischiamo di ritrovarci in un'emergenza ancora peggiore e in quel caso la chiusura dei teatri potrebbe durare per l'intero anno 2021».