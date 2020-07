Coronavirus, per i medici è destinato a morire. Il 51enne dopo 3 mesi in terapia intensiva guarisce: «Un miracolo»

Coronavirus, per i medici l'uomo malato di Covid19 era desinato a morire: troppo bassi i livelli di ossigeno rilevati nel sangue di Mario Castillo Tamayo. Il 51enne, tuttavia, dopo 3 mesi in terapia intensiva è guarito. E la moglie del 51enne, Maricar Pugulayan, di 40 anni, avvisata dai medici che il marito non ce l'avrebbe fatta, ora grida al miracolo.

La vicenda di Mario Castillo Tamayo è stata resa nota dal Toronto Star, giornale canadese che riporta che il 51enne affetto di Covid19 secondo i medici non aveva alcuna possibilità di superare il virus e che quindi sarebbe morto. Sempre per i medici, nel caso in cui il 51enne fosse sopravvissuto al Coronavirus avrebbe trascorso il resto della sua vita attaccato a un ventilatore polmonare. Mario Castillo Tamayo, invece, ora non ha più il Covid19 e piano piano si sta riprendendo. Un caso su cui i sanitari faticano a darsi risposte.

