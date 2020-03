Coronavirus, ragazza mostra l'anello di fidanzamento al nonno ricoverato

Ultimo aggiornamento: 14:41

Una ragazza mostra l'anello di fidanzamento a suo nonno, ricoverato in una casa di cura. La foto, emozionante, racconta una storia americana che, in questi giorni come nel resto del mondo, svela l'emergenza coronavirus . "The Premier Living and Rehab Center" ha condiviso questa immagine attraverso i propri profili scrivendo: «Le visite sono limitate in questi giorni e allora il nostro personale ha suggerito un'alternativa...» .Intanto, Donald Trump sta per chiedere un maxi stanziamento straordinario da 850 miliardi di dollari al Congresso per stimolare l'economia in caduta libera a causa della pandemia di coronavirus. Come anticipitato dal Washington Post, il segretario del Tesoro Steven Mnuchin presenterà i dettagli del piano in Senato già nelle prossime ore. Il piano include uno stanziamento da 50 miliardi per sostenere il solo settore delle compagnie aeree e tagli delle tasse. Un provvedimento per pagare i congedi di malattia dei dipendenti colpiti dal coronavirus del valore di 100 miliardi di dollari è invece a parte.