Covid, festa clandestina termina in una valanga umana dopo l'irruzione della polizia

Una festa clandestina svoltasi nel comune di Quillacollo nel dipartimento di Cochabamba, Bolivia, si è conclusa con una precipitosa fuga dei partecipanti dopo l'intervento a sorpresa della polizia nel locale.

L'episodio si è verificato in una discoteca, che contrariamente alle disposizioni del momento che prescrivono l'isolamento sociale per contrastare il diffondersi del coronavirus, ha organizzato una festa.

L'incidente ha avuto origine quando le autorità locali sono arrivate sul posto, provocando la disperata fuga dei presenti, che nel tentativo di scappare hanno anche rotto una recinzione che portava alla strada.

Il sindaco di Quillacollo, Alfonso Berzain, ha raccontato alla stampa locale «Le autorità erano andate per verificare le condizioni del locale e sono rimaste stupite dal numero di persone che vi erano all'interno». Il primo cittadino ha, poi, aggiunto «il locale non supera i 50 metri quadrati e ospitava più di 150 persone». Durante il controllo diverse persone sono state arrestate, compresi i gestori del locale notturno. Nonostante la calca che si è creata nel tentativo di fuggire, non si sono registrati feriti, mentre lo stabilimento ha subito alcuni danni materiali.

L'Intendancy ha già riferito comunque che intensificherà i controlli, dopo aver chiuso tre discoteche.

