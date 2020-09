Covid, in Francia «situazione preoccupante, presto decisioni difficili». Allerta in Costa Azzurra

In Francia il governo «sarà obbligato a prendere alcune decisioni difficili entro 8 o 10 giorni al massimo». Lo ha detto oggi Jean-Francois Delfraissy, presidente del Consiglio scientifico che affianca i vertici del Paese nelle decisioni in tema di pandemia. Per Delfraissy, il livello di epidemia del Covid-19 in Francia è «preoccupante».

«Ci si può ingannevolmente rassicurare» perché l'aumento della circolazione del virus ha «attualmente poche ricadute» sul sistema sanitario, ma può verificarsi «un aumento rapidissimo, esponenziale, in un secondo tempo», ha precisato, citando «in particolare» la situazione della regione «Provenza-Alpi-Costa Azzurra».



Ultimo aggiornamento: 18:08

