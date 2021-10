Covid, in Spagna incidenza sotto i 50 casi dopo oltre un anno

In Spagna l'incidenza dei contagi Covid si attesta nelle ultime ore a 48,9 su 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni. Un dato inferiore alla soglia dei 50 per la prima volta dal luglio 2020. Lo si apprende dall'ultimo aggiornamento del Ministero della Sanità, che indica un'incidenza di 48,92 casi (ieri era di 50,96 casi). Quella dei 50 casi ogni 100.000 abitanti è la soglia sotto la quale un Paese è considerato, in base ai criteri delle autorità sanitarie nazionali, in situazione di rischio «basso» di trasmissione del coronavirus.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Terza dose vaccino, così è un pasticcio: Ue e Usa vanno... IL BOLLETTINO Covid Italia, bollettino 7 ottobre 2021: 2.938 nuovi casi e 41 morti L'EPIDEMIA Pfizer chiede alla Fda l'autorizzazione per il vaccino nella...

«È un obiettivo cruciale nel cammino verso la ripresa», ha twittato a proposito il premier Pedro Sánchez. «Rimaniamo sulla giusta strada per mantenere il virus sotto controllo», ha aggiunto. Anche negli ospedali, la situazione è migliorata considerevolmente rispetto alla prima parte dell'estate, quando la Spagna è stata investita da una forte ondata di contagi da variante Delta: oggi i tassi di occupazione da parte di pazienti Covid in reparti ordinari e terapie intensive sono, rispettivamente, dell'1,71% e del 6,02%. Da inizio pandemia sono morte 86.701 persone, secondo i dati ufficiali.

Covid Usa, più di 100.000 bambini hanno perso un genitore a causa della pandemia