Da bambino dormiva per strada: ora racconta sui social come è diventato milionario

https://www.instagram.com/brandencondy/?utm_source=ig_embed

Branden Condy, che da bambino era costretto a dormire in strada dopo il licenziamento della mamma, ora gestisce una società di marketing su Instagram che gli permette di vivere nel lusso più sfrenato.

Branden ora è un uomo d'affari di 25 anni della Virginia, USA. Lui stesso ha raccontato che vivere in estrema povertà come figlio di madre single gli è servito da input per desiderare di diventare un imprenditore milionario e di successo, cosa che è accaduta dopo aver fondato la sua azienda.

APPROFONDIMENTI STORIA DA FILM Anna Sorokin, la finta milionaria che truffò New York,... IL PREMIO Donna vince 48 milioni di dollari alla lotteria con i numeri che suo... GIOVANE E RICCO Comprò azioni Tesla nel 2013, ora è milionario: la...

Quando Branden era un bambino, sua madre inaspettatamente è stata licenziata e la famiglia ricevette l'avviso di liberare la casa in sole 12 ore. «Si è impegnata molto e ci ha amati molto, ma allora le cose erano davvero difficili», ha ricordato il giovane in alcune dichiarazioni rilasciate ai media britannici. Quando uscivano di casa dovevano «usare tutti i giorni i bagni pubblici e alcune volte eravamo costretti a dormire per strada». «In quel periodo ero spaventato e perso; e da lì è venuto il mio impulso, perché non voglio che nessuno nella mia vita si trovi di nuovo in quella posizione», ha spiegato l'uomo.

Branden ha ottenuto il suo primo lavoro come lavapiatti a 16 anni, e a 21 puliva yacht di persone ricche e famose, i cui sontuosi stili di vita lo hanno portato a desiderare lo stesso. L'uomo ricorda che ha risparmiato «tutti i soldi che guadagnava» e ha iniziato a lavorare per aumentare i suoi follower su Instagram. Inoltre, ha seguito diversi imprenditori che avevano lo stile di vita che desiderava e che poi ha incontrato «per scoprire come arrivare ai loro livelli».

Con il tempo, quelle stesse persone sono diventate i suoi soci in affari. Condy ha creato una società di marketing su Instagram chiamata Branden Condy LLC, che si dedica ad aumentare i follower di Instagram attraverso omaggi gestiti da celebrità. Ora, due anni dopo l'inizio della sua avventura imprenditoriale l'uomo è un milionario e ha più di 230.000 follower sul suo Instagram, riuscendo a realizzare un profitto di 25.000 dollari al mese. Possiede una Lamborghini e non rinuncia a vacanze di lusso. Nonostante il suo successo, Branden ha acquistato una casa per sua madre e assicura che non dimenticherà mai le sue origini, il vero motore del suo successo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA