​Dakar 2020, morto il pilota portoghese di rally Paulo Gonçalves

Ultimo aggiornamento: 11:43

Tragedia alla Dakar . È morto Paulo Gonçalves , motociclista portoghese tra i più esperti di rally. Gonçalves, si legge sul sito ufficiale della Dakar , è caduto al km 276 durante durante la settima tappa del Rally Dakar in Arabia Saudita dopo essere stato vittima di una caduta. Il pilota al momento dei soccorsi era incosciente. Subito trasportato in elicottero all'ospedale di Layla, è stato dichiarato morto. Il 40enne Paulo Gonçalves stava prendendo parte alla sua 13a Dakar. Ha debuttato nel 2006 e ha terminato quattro volte nella top 10, tra cui una prestazione impressionante come secondo classificato a Marc Coma nel 2015., campione del mondo di raduni del 2013, era al 46° posto assoluto dopo la tappa 6 della Dakar 2020.LEGGI ANCHE --> 6^ tappa, doppietta Mini: Peterhansel poi Sainz che è sempre leader. Moto, Brabec domina e allunga in testa