David Renteria giustiziato a morte in Texas: ha ucciso una bimba di 5 anni, poi ne ha bruciato il corpo. Le ultime parole: «Vi perdono»

Giustiziato in Texas David Renteria, l'uomo di 53 anni condannato a morte per aver strangolato una bambina di 5 anni prelevata da un negozio Walmart e averne bruciato il corpo. L'esecuzione è avvenuta nel penitenziario statale di Huntsville. La vittima si chiamava Alexandra Flores.

Le ultime parole di David Renteria

Secondo quanto riporta l'Associated Press renteria ha pregato, cantato e chiesto perdono prima della sua esecuzione. «Mi dispiace per tutti i torti che ho fatto.

E per coloro che hanno chiesto la mia morte, che stanno per uccidermi, vi perdono», ha detto prima di ricevere l'iniezione letale. Poi si è rivolto ai suoi parenti presenti mentre veniva giustiziato: «Non passa giorno in cui non penso agli eventi fatali di quel giorno e a ciò che è accaduto. Non ci sono parole per descrivere quello che state passando». Alla sorella e a una sua amica ha aggiunto: «Vi amo tutti, davvero. Ci vediamo nella prossima vita». Ha infine recitato la «Preghiera del Signore» prima di chiedere di «assaggiare» la droga che da lì a pochi minuti lo avrebbe ucciso. Non è stato reso noto invece il suo ultimo pasto.

Il rapimento e l'omicidio

Flores, la bimba di cinque anni, è stata rapita da Renteria il 18 novembre 2001 da un negozio Walmart a El Paso. È stata strangolata a morte e il suo corpo è stato dato alle fiamme. È stata scoperta in un vicolo a circa 16 miglia da dove era stata rapita il giorno successivo. Il suo sangue, confermato dall'analisi del dna, è stato trovato nel furgone di Renteria. Inoltre è stata rinvenuta un'impronta della mano del killer su un sacchetto di plastica messo sopra la testa della ragazza. Secondo l'Associated Press, i filmati di sorveglianza dell'epoca hanno mostrato Flores seguire Renteria fuori dal negozio. L'uomo aveva precedentemente affermato di essere stato costretto a rapire la ragazza dai membri di una banda chiamata Barrio Azteca, dicendo che avevano minacciato la sua famiglia. Ha anche affermato che sono stati i membri della banda ad ucciderla. Prima della sua morte, gli avvocati di Renteria avevano presentato appello, senza successo, per fermare l'esecuzione. Giovedì la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto due distinte richieste di sospensione della difesa. Martedì il Texas Board of Pardons and Paroles ha votato 7-0 contro la commutazione della condanna a morte di Renteria in una pena minore.