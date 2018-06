Usa, la gaffe della conduttrice in diretta: «Trump e Kim, si incontrano due dittatori»

conduttrice di Fox, che ha definito così il summit fra Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un. Abby Huntsman, figlia dell'ambasciatore Usa in Russia (su nomina dello stesso Trump) nonchè ex aspirante alla Casa Bianca Joh Huntsman, stava discutendo l'arrivo del presidente americano a Singapore con Anthony Scaramucci, ex direttore delle comunicazioni della Casa Bianca per 11 giorni.





«A prescindere da quello che succederà nell'incontro tra i due dittatori, quello che stiamo vedendo ora è storia», ha dichiarato mentre invitava l'ospite a commentare l'uscita di Trump dall'Air Force One. Scaramucci non ha contestato l'errore ma successivamente l'anchorwoman si è scusata, invocando le imperfezioni legate alla diretta.

Lunedì 11 Giugno 2018, 15:09 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un incontro tra due dittatori». E' la frase "incriminata" pronunciata in diretta da Abby Huntsman,