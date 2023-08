Donna entra in travaglio durante il concerto di Pink: va a partorire a piedi

Una donna è entrata in travaglio durante uno dei concerti di Pink a Boston, negli Stati Uniti.

Secondo una pubblicazione del Brigham and Women's Hospital di Boston, Angela Mercer era incinta di 31 settimane. Nulla faceva presagire che il bambino stesse per nascere, fino a quando non ha iniziato a sentire forti contrazioni durante lo spettacolo dell'artista di musica rock.

Appena si è accorta di essere entrata in travaglio, la donna si è recata in ospedale a piedi. Nell'unità ospedaliera, ha dato alla luce un bambino, che ha chiamato Aycen.

Non è la prima volta che si verificano situazioni impreviste ai concerti di Pink. Quest'anno una fan ha gettato sul palco le ceneri della madre, lasciando la cantante senza parole.