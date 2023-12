Donna rifiutata dall'ex fidanzato, finge una gravidanza e avvelena mortalmente il padre e la nonna di lui

Sta facendo molto scalpore in Brasile la storia di un'avvocata accusta di aver ucciso l'ex suocero e la madre di lui.

Come riporta g1, infatti, la Polizia Civile ritiene che l'avvocata Amanda Partata, arrestata con l'accusa di aver ucciso l'ex suocero e la madre di lui, abbia messo del veleno in un succo dato alle vittime. Il delegato Carlos Alfama ha escluso che i due, Leonardo Pereira Alves, di 58 anni, e sua madre, di 86 anni, siano morti a causa di un'intossicazione alimentare o di un'altra causa naturale.

L'avvocata è stata arrestata mercoledì scorso e durante l'interrogatorio ha negato i reati.

«Sono stati acquistati diversi alimenti. Anche per ragioni tecniche, è più probabile che il veleno sia stato somministrato nel succo, perché è più facile sciogliere il veleno nel liquido», ha dichiarato il delegato.



La Polizia Scientifica sta ancora cercando di analizzare quale sia la sostanza esatta utilizzata per l'avvelenamento delle vittime. Sono oltre 300 i pesticidi analizzati per cercare di identificare quale possa essere stato applicato. Anche se la scientifica non trova veleno nelle sostanze sequestrate, la certezza è che la morte è avvenuta per avvelenamento.

Alfama ha aggiunto che la morte per intossicazione alimentare è esclusa, perché il tempo di incubazione dei batteri nel corpo umano fa sì che la morte normalmente avvenga dopo un periodo più lungo.

La polizia ritiene che il delitto sia avvenuto perché Amanda si è sentita rifiutata dopo la rottura con il figlio di una delle vittime.

Nonostante fossero separati, l'avvocata ha continuato a frequentare la casa dei parenti del suo ex fidanzato perché lei dichiarava di essere incinta. Il delegato ha concluso, tuttavia, che la donna non è incinta.

Il giorno del delitto erano presenti in casa Leonardo Pereira Alves, il padre dell'ex fidanzato, Luzia Tereza Alves, nonna dell'ex, e il marito di Luzia. Amanda è arrivata con del cibo per la colazione. Dei presenti, solo l'ultimo membro della famiglia citato non ha fatto colazione.

A g1, l'avvocato della famiglia delle vittime, Luís Gustavo Nicoli, ha spiegato che Amanda aveva una relazione con il figlio di Leonardo da circa tre mesi. Ma il ragazzo aveva deciso di porre fine alla relazione due mesi fa.

La donna avrebbe poi rivelato di essere incinta del ragazzo e, quindi, avrebbe continuato a frequentare la famiglia, pur non essendo più la compagna del figlio di Leonardo.

«Quando lei ha detto che era incinta e ha mandato un test, lui - il figlio di Leonardo - ha detto che sarebbe subentrato, tutta la famiglia l'ha accolta favorevolmente. [...] Quello che non riusciamo a capire è perché qualcuno voglia uccidere il padre o il nonno del proprio figlio, deve proprio trattarsi di una sorta di psicopatia», ha affermato l'avvocato.