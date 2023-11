Dopo 37 anni, il più grande iceberg del mondo si è «risvegliato»

L'iceberg A23a, con la sua superficie di circa quattromila chilometri quadrati, è il più grande del mondo. Esso corrisponde a tre volte la dimensione della città di New York, ed è alto più di 400 metri, una cifra superiore al più grande grattacielo d'Europa, London Shard, secondo quanto riporta la BBC.

Nel 1986, l'A23a ospitò una stazione di ricerca sovietica, ma i russi decisero di rimuovere l'attrezzatura dalla base Druzhnaya 1, temendo che andasse perduta.

Cosa che non accadde, poiché l'iceberg rimase intrappolato sul fondo del Mare di Weddell.

Lo specialista del British Antarctic Survey Andrew Fleming, intervistato dalla BBC, afferma di aver intervistato diversi colleghi sul motivo di questo improvviso risveglio più di tre decenni e mezzo dopo. Anche se solo ora si muove ad alta velocità, Andrew Fleming ha affermato di aver rilevato i primi movimenti già nel 2020. Attualmente l’enorme blocco di ghiaccio sta attraversando la punta settentrionale della penisola antartica.

Secondo i ricercatori, l’iceberg dovrebbe seguire lo stesso percorso degli altri nella stessa zona, la Georgia del Sud, dove si trova il cosiddetto vicolo degli iceberg. Ciò è dovuto alla piattaforma continentale poco profonda del territorio britannico d'oltremare, che fa incagliare i blocchi.

Questo fenomeno si verifica in un momento in cui lo scioglimento dei ghiacci sta battendo i record nell’area antartica. Il 23 novembre, durante una visita nella regione in previsione della COP 28, il leader portoghese delle Nazioni Unite António Guterres, presidente portoghese delle Nazioni Unite, ha avvertito della conferenza sul clima che il mondo sta «assistendo ad un’accelerazione assolutamente devastante» nel tasso di scioglimento.

«L'Antartide si sta già svegliando e il mondo deve svegliarsi», ha aggiunto il Segretario generale dell'ONU durante una visita nella regione, accompagnato dal presidente cileno Gabriel Boric.

Gli scienziati affermano che se A23a rimanesse intrappolato nella Georgia del Sud potrebbe causare seri «problemi ai milioni di foche, pinguini e altri uccelli marini che si riproducono sull’isola», impedendo ai loro piccoli di mangiare.