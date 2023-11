​Il cappello di Napoleone Bonaparte all'asta per circa 800mila euro

Un cappello a due punte, detto anche bicorne, nero, con rosetta blu, bianca e rossa, appartenuto all'imperatore Napoleone Bonaparte, è stato messo all'asta dalla casa d'aste Osenat, a Parigi. La previsione è che il valore di vendita raggiungerà gli 800mila euro.

Come riporta la stampa locale, secondo l'autore belga Yves Moerman, che ha registrato questo manufatto nel 2007, l'accessorio è stato utilizzato dall'imperatore «nel mezzo dell'impero», ha affermato Osenat in una nota.

Il tradizionale cappello di feltro nero è un marchio di fabbrica dell'imperatore, diventando il simbolo del carattere storico di Napoleone. Era portato «en Bataille», cioè con le punte parallele alle spalle, a differenza della maggior parte dei suoi ufficiali che portavano i cappelli «en colonne», cioè perpendicolari alle spalle.

Nel corso di 15 anni Napoleone avrebbe indossato circa 120 cappelli, il che rende più facile trovare questi esemplari sul mercato con una certa frequenza.

Il prezioso oggetto messo all'asta dalla casa d'aste Osenat è ornato da un copricapo che Napoleone applicò al suo cappello nel 1815, durante la traversata del Mediterraneo dall'esilio dell'Isola d'Elba ad Antibes.

Il cappello sarà in vendita insieme ad una camicia da notte che l'imperatore ha indossato nel suo ultimo esilio sull'isola di Sant'Elena e ad una copia del suo ultimo testamento redatto dal conte di Montholon sotto dettatura di Napoleone.

Nel 2014, un uomo d'affari sudcoreano ha acquistato un cappello di Napoleone per 1,8 milioni di euro, una vendita record per questo manufatto.

L'accessorio era in buone condizioni e apparteneva alla collezione della famiglia reale di Monaco.

Nel 2018, un altro cappello che, secondo la casa d'aste De Baecque et Associés, è stato utilizzato durante la battaglia di Waterloo, e venduto per 350mila euro.

Il manufatto apparteneva alla collezione di Jean Louis Noisiez, fondatore del gruppo GSF.