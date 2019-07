Ebola, torna l'allarme: scoperto focolaio in città da 2 milioni di abitanti. Rischio epidemia

Lunedì 15 Luglio 2019, 09:43 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2019 11:20

si diffonde nelladove sono morte circa 1600 persone. Secondo quanto riportato dalla stampa e dall'Independent, sarebbe stato scoperto e diagnosticato un caso di febbre emorragica anche a, città lacustre con due milioni di abitanti che si trova vicino al confine con ile a sud dal più grande focolaio di Ebola rilevato un anno fa. Si tratta della più grande città colpita dall'inizio dell'Il ministro della Salute chiede alla popolazione di «mantenere la calma». Il paziente è un pastore che era entrato in contatto con i malati nella città di. L'uomo ha sviluppato i sintomi la scorsa settimana prima di prendere un autobus per Goma venerdì. Quando è arrivato in città, è andato in una clinica. «I risultati dei test di laboratorio hanno confermato che era positivo per l'Ebola - si legge in una nota del ministero - ma il rischio di diffusione nel resto della città di Goma rimane basso».I funzionari hanno ora individuato il conducente dell'autobus preso dal, che saranno tutti vaccinati lunedì.La febbre emorragica si è gradualmente diffusa a sud, infettando circaGli esperti hanno sollevato preoccupazioni sul fatto che la malattia possa diffondersi più velocemente in un'area così densamente popolata.Laurie Garrett, esperta di malattie infettive, ha affermato che il caso potrebbe essereper l'epidemia. L'ebola causa diarrea, vomito e febbre emorragica e può diffondersi attraverso i fluidi corporei.L'epidemia sviluppatasi tra il 2013 e il 2016 ha ucciso oltre 11.300 persone nell'